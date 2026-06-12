Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

За прошедшие сутки российские войска группировки «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, за неделю на этом направлении потери противника составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

В Минобороны РФ уточнили, что самые большие потери в течение последних семи дней ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки войск «Восток», подразделения которой продолжали активные наступательные действия. Здесь уничтожено свыше 2850 военнослужащих вооруженных формирований киевского режима, 24 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Шевченко и Охримовка в Харьковской области. Войска «Южной» группировки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.

В целом на всех направлениях СВО потери украинских вооруженных формирований составили более 9,3 тысячи военнослужащих и наемников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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