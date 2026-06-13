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В Севастополе при атаке БПЛА повреждены жилой дом и автомобиль

В Севастополе при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов поврежден жилой дом и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Минувшей ночью и утром наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ. Сбито больше 25 БПЛА», – уточнил глава Севастополя в «Максе».

По его словам, Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о точечных повреждениях: на проспекте Генерала Острякова повреждены окна в двух квартирах, в Гагаринском районе – автомобиль.

«Люди не пострадали», – отметил губернатор Севастополя.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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