В Старобельске при атаке ВСУ погиб 21 человек, 63 пострадали: в ЛНР объявлен траур

В Старобельске в Луганской народной республике завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения общежития, которое было атаковано беспилотниками украинских вооруженных формирований. Как сообщает МЧС России, спасатели извлекли тела 21 погибшего.

«Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли», – уточнили в министерстве.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в память о погибших

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент удара в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Старобельск, Анастасия Смирнова

