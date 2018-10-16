«Лишённые ориентации дети сатаны»: Охлобыстин призвал не церемониться с украинскими и греческим раскольниками

Известный российский актер и бывший священник Иван Охлобыстин назвал предателями константинопольских иерархов за предоставление УПЦ КП и УАПЦ статуса каноничных церквей. Равным образом артист подверг уничижительной критике киевских «патриархов»-раскольников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое гневное обращение Охлобыстин разместил на личной странице в соцсетях.

«Зачем с ними договариваться? Они твари продажные. Какая вера? Какой томос?! Душить предателей. Мы раскольники? Хорошо. По факту подчинения они нам задницу вылижут и все свои каноны переделают. Они всегда были предатели, и жалеть их незачем. Прав победитель. Мы пытались их разубедить, но они не изменились. Слабые, тщедушные дети сатаны. Рабы. Мы отберем у них все, мы заставим их верить в то, что нам удобно. Им не привыкать. Мы всегда так делали. Жалко, что у них короткая память. Надеюсь, что на этот раз мы будем аккуратнее с нашими дурацкими сантиментами. Греки нам давно не друзья. Турки их лишили ориентации», – написал Охлобыстин.

Напомним, накануне Русская православная церковь приняла решение о полном разрыве отношений с Константинополем из-за посягательств на каноническую территорию РПЦ. До этого Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине и признал УПЦ КП и УАПЦ. Также Украинской церкви обещана автокефалия.

По итогам заседания Синода РПЦ объявлено, что украинские раскольники будут считаться таковыми и дальше, несмотря на позицию Константинополя.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 16.10.18

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