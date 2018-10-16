Не допустить катастрофы: Сербский Патриарх призвал православных вразумить Варфоломея

Патриарх Сербский Ириней заявил, что Вселенский Патриарх впал в искушение, а его действия на Украине ведут православный мир к катастрофе раскола.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обращение Иринея распространил официальный сайт УПЦ МП.

«Сегодня наша Церковь в большом искушении. Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, Вселенского Патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для Церкви – учинять нечто, на что он не имеет права – признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию», – предупредил глава Сербской церкви.

Ириней обратился ко всем поместным православным церквям указать Варфоломею на недопустимость принимаемых Константинополем решений.

«Я верю, что все церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения. Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения», – призвал сербский предстоятель.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.18

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