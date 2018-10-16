Настоятель храма при МГУ: Чтобы остановился раскол православия, достаточно смерти Варфоломея

Российским православным верующим и всем сочувствующим Русской церкви не стоит впадать в уныние, несмотря на то, что преодолеть церковный раскол, вызванный действиями Константинополя, едва ли представляется возможным в ближайшей исторической перспективе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким напутствием выступил настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

В глубоком прошлом, напомнил протоиерей, не раз предпринимались вероломные попытки подобного раскола – по политическим или экономическим мотивам, в частности, две позорные унии, на которые соглашался Константинополь: Лионский собор в XIII веке и Ферраро-Флорентийский собор в XV веке.

«Но потом раскол уврачёвывался. Они каялись в этом и возвращались назад. При жизни патриарха Варфоломея, думаю, таких шансов нет, но как только он скончается, я считаю, всё вернется в норму. Это связано и с его личностью, и с политическим контекстом. Известна его связь с Америкой, в Турции на протяжении десятилетий он держался на поддержке американских президентов. Все, что происходит, связано с большой геополитикой», – рассудил Вигилянский.

Как сообщал «Новый День», актёр и бывший священник Иван Охлобыстин призвал не церемониться с украинскими и греческими раскольниками, а Патриарх Сербский Ириней заявил, что православным пора вразумить Патриарха Варфоломея, дабы не допустить катастрофы раскола.

Напомним, в январе Варфоломею исполнится 79 лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.10.18

Компании Siemens не позволили остановить новые ТЭС в Крыму. / ФАС оправдала крымских нефтетрейдеров за самый дорогой и некачественный бензин в стране. / ФАС нашла оправдание заоблачной стоимости авиаперелётов в Крым – и велела терпеть. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»