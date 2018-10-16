РПЦ запретила верующим молиться в храмах Константинополя в Греции и Турции

Верующим Русской православной церкви после разрыва отношений с Константинопольским патриархатом нельзя участвовать в богослужениях и причащаться в храмах этого патриархата, в том числе на горе Афон в Греции. Такое заявление сделал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. По его словам, в случае нарушения запрета прихожане должны будут покаяться в этом грехе на исповеди. Для священнослужителей предусмотрены наказания (прещения): самые тяжкие из них – лишение сана и отлучение от Церкви.

Кроме священных мест на Афоне верующим Русской православной церкви нельзя будет молиться в храмах на Крите, Родосе и других островах Додеканеса в юго-восточной части Эгейского моря, а также – во всех храмах Стамбула и церкви в Анталии, отметил представитель РПЦ в комментарии «Интерфаксу».

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 15 октября, Русская православная церковь по итогам заседания Священного синода в Минске приняла решение о полном разрыве отношений с Константинопольским Вселенским Патриархом из-за посягательств на каноническую территорию РПЦ. Это стало ответом Русской церкви на решение Константинопольского патриархата снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, легализовать украинских раскольников – УПЦ КП и УАПЦ и продолжить процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви.

Решение Константинополя подверглось жесткой критике со стороны представителей РПЦ, которые допустили разрыв евхаристического общения из-за «канонически ничтожных» решений. При этом в Русской церкви отметили, что легализация украинских раскольников вероятней всего связана с политической необходимостью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.18

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