Бить будут «аккуратно, но сильно»: анафему для Варфоломея приберегли до ноября

Синод РПЦ в Минске решил пока не загонять в угол Вселенского Патриарха, а дать ему время на тяжёлые раздумья: отказать в Томосе Украине и, тем самым, показать «слабость перед давлением Москвы» или решиться на предоставление автокефалии киевскому патриархату, развязав уже настоящую войну с РПЦ – самой крупной православной церковью в мире.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что анафема Варфоломею отложена на случай предоставления Томоса Украине на ноябрьском заседании Константинопольского синода, рассказал, ссылаясь на свои источники, российский православный публицист Кирилл Фролов.

«Анафема не должна была быть наложена именно на этом заседании Синода. Будет «Томос», будет и анафема... Если «Томос» будет, то с анафемой не будут ждать 5 лет, как это было с Филаретом», – отметил Фролов.

Напомним, украинского патриарха-раскольника предали анафеме через пять лет после лишения сана.

Публицист уточнил также, что разрыв евхаристического общения уже вывел Константинополь за пределы канонического поля русского православного мира.

«Даже без анафемы отношение к Константинопольскому Патриархату теперь такое же, как к инославным – молиться, причащаться, креститься, венчаться и отпеваться у них теперь нельзя», – объяснил эксперт.

«Анафема – это констатация его окончательного и бесповоротного отпадения от Церкви, абсолютного разрыва с ней», – резюмировал Фролов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.18

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