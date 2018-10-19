Зарубежная Русская церковь разорвала отношения с Константинополем и признала Варфоломея раскольником

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) разделила позицию РПЦ МП по Константинопольскому патриархату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», архиерейский Синод РПЦЗ объявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

«Незаконные действия Константинопольской церкви никак не могут быть оправданы канонически и представляют собой тягчайшую и опасную несправедливость по отношению к традициям православия, возмутительное пренебрежение и равнодушие к духовному благу паствы Христовой», – говорится в заявлении Синода РПЦЗ.

Руководство церкви осудило действия Константинополя, назвав «антиканоническим самоуправством» вторжение на территорию другой поместной церкви. В Синоде заявили, что установление ставропигии своей церкви на Украине не будут считать решением, подкрепленным юридически, а также раскритиковали снятие анафемы с глав двух неканонических церквей – УАПЦ КП и УАЦ.

«Согласно священным канонам и учению православной церкви, эти люди остаются под их справедливым осуждением и считаются состоящими в расколе, то есть отпавшими от святого православия. Более того, мы напоминаем верующим: каноны прямо говорят нам о том, что вступающие в общение с законно низвергнутыми, сами оказываются в расколе. Поэтому всякий, кто следует незаконным решениям Константинополя и вступает в общение с раскольниками, сам отходит от православного канонического единства и пребывает в расколе», – сообщили в Синоде.

Напомним, анафема с глав двух неканонических церквей Константинопольским патриархатом была снята 11 октября. При этом Синод КП продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Так как на Украине действует лишь одна каноническая церковь – УПЦ МП, которая не требует автокефалии, в РПЦ приняли жесткие меры. Синод РПЦ МП назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола» и прекратил евхаристическое общение.

Тем временем, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко анонсировала личный визит предстоятеля Константинопольской церкви Варфоломея.

«Главное – провести объединительный Собор, который сможет выбрать того предстоятеля, которому Вселенский Патриарх лично, – он собирается приехать в Украину, – вручит Томос», – цитируют украинские СМИ Луценко.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 19.10.18

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