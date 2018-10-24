От Варфоломея отворачиваются преданные священники

Поддержка украинских церковных раскольников усугубляет позицию Константинопольского патриархата – церковь покидают некогда преданные сторонники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настоятель Успенского храма в США, священник Марк Тайсон перешел в Русскую православную церковь заграницей (РПЦЗ). Свой поступок он объяснил тем, что не мог не поддержать каноничную Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

«Несколько дней назад патриарх, которого я преданно и молитвенно чтил на протяжении более двух десятилетий, предпринял беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишенных сана и дискредитированных священнослужителей на Украине», – цитирует «Интерфакс» Тайсона.

Он назвал «аморальными и неканоническими» действия Вселенского патриарха Варфоломея на Украине.

«На наших глазах разворачивается церковная гражданская война... и наш патриарх дал свое официальное одобрение. Новая и независимая «церковь», которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому «свободной Украиной», – считает священник.

При этом он призвал верующих избегать общения с «новоиспеченными «каноническими» идолопоклонниками», назвав его «искусственным обманом, который в свое время будет высмеян и предан анафеме».

«Я отслужил там последнюю литургию и больше не буду чтить патриарха Варфоломея. Моя совесть этого просто не допустит. Я решил просто, но твердо «отойти» и объединиться в общении со страдающей Украинской церковью, которая была маргинализирована непонятными действиями патриарха Варфоломея. Я потерял весь свой доход. Я потеряю много дорогих и замечательных друзей. Однако я готов пойти на мучительные жертвы, чтобы больше не вспоминать этого патриарха, который вскрыл такую рану на теле Церкви», – заявил Тайсон.

По информации Восточно-Американской епархии РПЦЗ, Тайсон уже принят и назначен в клир одной из церквей в Вирджинии.

Напомним, Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей и продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Но единственная каноническая церковь на Украине – УПЦ Московского патриархата не требует автокефалии. В связи с чем Синод Русской православной церкви МП назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола» и прекратил евхаристическое общение. К этому же решению присоединилась РПЦЗ.

Между тем, УПЦ МП сохраняет лидерство по числу приходов на Украине, а монастырей неканонических церквей больше лишь в трех областях западной части стране, где проживает значительное количество националистически настроенных граждан.

Москва, Леонид Маковецкий

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