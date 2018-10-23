«По методичке Вашингтона»: Варфоломей обвинил РПЦ в разжигании национализма, сопротивлении глобализации и распространении «фейк ньюс»

Вселенский патриарх Варфоломей обвинил Русскую православную церковь в распространении очерняющих Константинопольский патриархат публикаций и «национализации православия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая на встрече с греческой диаспорой Стамбула, Варфоломей сообщил о своей осведомленности о «хорошо оплачиваемых статьях» и «черной пропаганде» со стороны России, а также призвал к глобализации православия с центром в Константинополе, по примеру католической церкви и Ватикана.

Патриарх заявил, что Константинополь не намерен отказываться от своих планов по Украине, и выразил уверенность, что момент, когда РПЦ смирится с ними, обязательно настанет, так как у сторонников Русской православной церкви «нет другого выбора».

По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат своими действиями борется за защиту православия против «опасностей национализма и неплодотворного консерватизма».

Наблюдатели отметили, что прозвучавшие идеологические месседжи в обращении Вселенского Патриарха очень напоминают лозунги, на которых строится американская экспансия по всему миру.

«Шпарит как по методичке Вашингтона!», – иронически отмечают комментаторы в соцсетях.

Напомним, Константинополь снял анафему с глав двух неканонических церквей и продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом на Украине действует лишь одна каноническая церковь – УПЦ Московского патриархата, которая не требует автокефалии. Поэтому Синод РПЦ МП назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола» и прекратил евхаристическое общение. К этому же решению присоединилась Русская православная церковь заграницей.

В то же время в РПЦ предположили, что действия Константинопольского патриархата могут иметь политическую основу. Ранее главред журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко предложил проверить Варфоломея на предмет финансовых и оперативных связей с Госдепом США и ЦРУ.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 23.10.18

В Керчи открылся колледж, где произошло массовое убийство студентов и преподавателей. / Не получит ни рубля: Москва отказывается выплачивать крымские компенсации Коломойскому. / Глава Крыма ввёл в правительство двух вице-премьеров вместо одного арестованного. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»