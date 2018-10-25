Всё только начинается: православных раскольников на Украине ждёт принудительное обращение в униатство

Константинопольский Патриарх не получит приходы так называемого Киевского патриархата. Варфоломей – лишь промежуточный инструмент в руках Госдепа, с помощью которого американцы постараются соблазнить и отколоть как можно больше прихожан от канонической Украинской православной церкви.

Вторым этапом предполагается, применяя идеологическое и политическое давление, обратить обманутых православных в греко-католиков, сделав их, таким образом, фанатичными адептами Запада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский политолог Андрей Мишин констатирует, что социологические исследования на Украине ангажированы, и большая часть тех, кто поддерживает предоставление Томоса Украине, на самом деле, относятся к греко-католикам.

«О своей независимой церкви, чтобы управлять народом, власть мечтала всегда. По данным социологических исследований, больше 50% опрашиваемых выступают за Томос. Но 35% из них принадлежат к греко-католикам, не являются православными», – сказал Мишин в эфире одного из украинских интернет-телеканалов.

При этом эксперт напомнил об «извечной борьбе» униатов с православием и об их роли в преступлениях украинских нацистов и коллаборационистов в период Великой Отечественной войны.

Америка крайне заинтересована в том, чтобы сделать радикальных греко-католиков главной духовной, идеологической и политической силой на Украине, усилив их миллионами новых прихожан, что приведет к самому жесткому разрыву с Россией и устранит последние препятствия для превращения «Незалежной» в военно-стратегический плацдарм под боком у Москвы. Сегодня православие – единственная сила, хоть как-то удерживающая Украину от окончательного превращения в откровенно русофобское государство по примеру прибалтийских стран или Польши.

По мнению Мишина, к похожим методам в США прибегали уже не раз.

«С точки зрения центров стратегических коммуникаций всегда идет ставка на религию. Кто создавал политический ислам – ИГИЛ, Аль-Каиду (запрещенные в России террористические организации – прим. «НД»)? В своих военных рамках, подобное было и во времена Холодной войны, причастно к этому министерство обороны США. На Балканах мусульман-албанцев трудно было «отбелить», но «отбелили». Это говорит только о том, что сейчас в планах, военных планах, есть православие», – пояснил эксперт.

Он также назвал предоставление Томоса Украине «прямой угрозой гуманитарной безопасности» страны.

Напомним, Константинопольский Патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей и продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Синод Русской православной церкви Московского Патриархата назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола» и прекратил евхаристическое общение. К этому же решению присоединилась Русская православная церковь заграницей.

Тем временем, Варфоломей обвинил РПЦ в распространении очерняющих Константинополь публикаций и «национализации православия». Несмотря на принятые со стороны РПЦ меры, он подтвердил, что Константинопольский Патриархат не намерен отказываться от своих планов по Украине.

Между тем, эксперты сравнили его риторику с тезисами властей США, которые навязываются остальному миру.

Главред журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко предложил проверить Варфоломея на предмет финансовых и оперативных связей с Госдепом США и ЦРУ.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 25.10.18

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