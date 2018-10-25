Епархии Запорожья и Днепропетровска дали резкую отповедь раскольникам

Представители православного духовенства Запорожской и Днепропетровской областей Украины отказались переходить в поместную церковь раскольников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», священники заявили о своей верности канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата. Ранее свою поддержку УПЦ выразило духовенство Одесской, Херсонской и Ровенской епархий, а также митрополит Кировоградский Иоасаф.

«Мы, верные чада нашей духовной Матери – Украинской православной церкви, во главе с вами, свидетельствуем о том, что не признаем решения, принятые 11 октября Синодом Константинопольской церкви, и выражаем вам свою поддержку и сыновнее послушание и вместе с вами «остаемся с Церковью гонимой, но стоящей на верной позиции, на позиции истинной Церкви», – цитирует «Интерфакс» обращение духовенства Запорожской епархии к митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

При этом в епархии назвали «дезинформацией» сведения о якобы массовом желании духовенства присоединиться к раскольникам, а навязываемый политический проект «искусственно созданной религиозной химерой».

Митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней на общем собрании архиереев и секретарей епархий региона заявил, что легализация Константинополем церковного раскола на Украине противоречит церковным канонам.

«Для нас раскольники как были, так и остаются раскольниками. А значит, молитвенное и евхаристическое общение с ними невозможно», – сообщил митрополит, подтвердив, что все священники епархии сохранили верность УПЦ МП.

Напомним, Русская православная церковь и Русская православная церковь заграницей прекратили евхаристическое общение с Константинополем после того как была снята анафема с глав двух неканонических церквей на Украине. Константинопольский Патриархат продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви, несмотря на то, что единственная каноническая церковь – УПЦ МП не требует автокефалии.

Вселенский патриарх Варфоломей обвинил РПЦ в распространении очерняющих Константинополь публикаций и «национализации православия», и подтвердил, что планы по Украине остаются в силе. При этом УПЦ МП сохраняет лидерство по числу приходов на Украине. Монастырей неканонических церквей больше лишь в трех областях западной части страны, где проживает значительное количество националистически настроенных граждан.

Запорожье, Леонид Маковецкий

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