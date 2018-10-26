Украинцы не понимают, зачем им «Томос»

Большинство жителей Украины не понимают сути скандала, связанного с предоставлением Томоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные украинскими СМИ.

Исследование проводилось по заказу «Детектор медиа» в 109 населенных пунктах Украины в период с 28 августа по 24 сентября. Опрос показал, что основная часть украинцев, в отличие от властей страны, не проявляет особого интереса к автокефалии Украинской церкви.

«Слово «Томос» за последние полгода стало общеупотребительным, поэтому респондентам задавался вопрос, что такое Томос. На самом деле, сейчас 28,5% людей говорят, что они знают, а другие честно признают, что они не знают, что означает это понятие», – сообщил замдиректора КМИС Антон Грушецкий.

При этом на Западе Украины оказалось куда больше знающих о Томосе опрошенных украинцев, чем в других регионах страны. По словам Грушецкого, 71,5% участвовавших в исследований граждан заявили, что не знают или затрудняются ответить, что такое Томос.

Напомним, Константинопольский Патриархат при поддержке властей Украины пытается легализовать церковных раскольников. Вселенский патриарх Варфоломей обещал Украине Томос, а с глав двух неканонических церквей была снята анафема. За эти действия Русская православная церковь и Русская православная церковь заграницей прекратили евхаристическое общение с Константинополем.

В то же время, представители православного духовенства украинских областей отказываются переходить в поместную церковь раскольников, сохраняя верность канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 26.10.18

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