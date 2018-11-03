Стамбульское соглашение ничего не значит: в РПЦ дали отповедь Порошенко и Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 3 ноября, подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Лидер «Незалежной» назвал сегодняшний день «историческим» для украинского народа и подчеркнул, что подписанный документ завершит процесс создания единой украинской автокефальной церкви. Порошенко также заявил, что соглашение завершает процесс предоставления томоса об автокефалии по всем канонам православной церкви, передают украинские СМИ.

Варфоломей, в свою очередь, выразил уверенность, что автокефалия «приведет к единству и объединению» всех православных на Украине.

В Русской православной церкви, комментируя подписанное соглашение, заявили, что документ не означает создания автокефальной церкви на Украине.

«Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви, – написал в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. – Пока здесь нечего комментировать». По словам представителя Московского патриархата, «все эти «конкордаты» украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине».

Как сообщал РИА «Новый День», 15 октября Русская православная церковь по итогам заседания Священного синода в Минске приняла решение о полном разрыве отношений с Константинопольским Вселенским Патриархом из-за посягательств на каноническую территорию РПЦ. Это стало ответом Русской церкви на решение Константинопольского патриархата снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, легализовать украинских раскольников – УПЦ КП и УАПЦ и продолжить процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви.

Синод РПЦ МП назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола». В Русской церкви при этом отметили, что легализация украинских раскольников вероятней всего связана с политической необходимостью.

К решению Синода присоединилась Русская православная церковь за рубежом.

Тем временем, Варфоломей обвинил РПЦ в распространении очерняющих Константинополь публикаций и «национализации православия». Несмотря на принятые со стороны РПЦ меры, он подтвердил, что Константинопольский патриархат не намерен отказываться от своих планов по Украине.

В то же время, представители православного духовенства украинских регионов отказываются переходить в поместную церковь раскольников, сохраняя верность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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