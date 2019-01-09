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Среда, 9 января 2019, 13:11 мск

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Вселенский патриарх требует передать ему монастыри Крыма

Вселенский патриарх Варфоломей потребовал передать под его церковную власть монастыри Крыма, которые включают два десятка обителей и их подворий. Однако президент Украины Петр Порошенко заявил, что не может этого сделать.

По словам наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, Константинопольский патриарх обратился к главе Украины на основании грамоты об автокефалии «православной церкви Украины». «Варфоломей сказал, что в Крыму необходимо передать монастыри, Порошенко сказал, что он этого сделать не может. Варфоломей ответил: верните финансово», – цитирует митрополита «Вести.ру».

На полуострове располагаются три епархии Украинской православной церкви Московского патриархата: Симферопольская и Крымская, Джанкойская, Феодосийская. В общей сложности в их подчинении находятся более двух десятков монастырей и подворий.

Как сообщал РИА «Новый День», 15 октября Русская православная церковь по итогам заседания Священного синода в Минске приняла решение о полном разрыве отношений с Константинопольским Вселенским Патриархом из-за посягательств на каноническую территорию РПЦ. Это стало ответом Русской церкви на решение Константинопольского патриархата снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, легализовать украинских раскольников – УПЦ КП и УАПЦ и продолжить процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви.

Синод РПЦ МП назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола». В Русской церкви при этом отметили, что легализация украинских раскольников вероятней всего связана с политической необходимостью. К решению Синода присоединилась Русская православная церковь за рубежом.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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