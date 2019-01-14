В Москве ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ

У Русской православной церкви (РПЦ) нет томоса об автокефалии поскольку ее статус был установлен решением церковного собора. Такое заявление сделал заместитель главы внешних связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич на странице в Facebook.

«Автокефальный и патриарший статус РПЦ был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II, а в 1593 году это решение было утверждено Всеправославным собора в Константинополе», – написал Данилевич. Он также подчеркнул, что у Константинопольского патриархата, статус которого установлен Халкидонским собором, также нет томоса об автокефалии.

«Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосе, то может он бы для начала предложил самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?» – добавил Данилевич.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с образованием Православной церкви Украины, автокефалию которой предоставил Константинопольский патриархат и заявил, что РПЦ нужно показать свой томос. «Сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос... А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда – ее не спрячешь», – сказал Порошенко.

Комментируя призыв Порошенко, представитель РПЦ указал в разговоре с RT на беспрецедентный характер вмешательства украинского президента в дела православных верующих на Украине. По его словам, подобное вопиющее смешение религии и политики, которое можно видеть в лице Порошенко, не принесет украинскому государству ничего хорошего. Собеседник телеканала добавил, что «заигрывание украинских властей с Константинополем достигло своего апогея». Он отметил нежелание Русской православной церкви вступать в диалог с Порошенко, когда он выдвигает претензии к РПЦ и УПЦ.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что высказывания украинского президента связаны с предстоящей предвыборной кампанией. Он указал, что Порошенко не способен предъявить убедительных результатов своей деятельности в социально-экономической сфере. По словам парламентария, действия Порошенко в религиозной сфере – «пролог к захвату храмов». «И уж тем более не раскольник и далекий от православия человек может вообще рассуждать о вопросах каноничности», – приводит РИА «Новости» слова Гаврилова.

Напомним, в декабре в Киеве состоялся «объединительный собор», в котором приняли участие преимущественно представители неканонических религиозных структур. По итогам мероприятия участники избрали главу «новой автокефальной церкви». Константинопольский патриархат в начале января передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Он ограничивает новосозданную структуру и ставит ее в зависимое от Константинополя положение. В РПЦ такую «автокефалию» сочли пустышкой, а день подписания этого томоса – трагическим в истории вселенского православия.

Ранее киевские власти, в том числе президент, обещали не вмешиваться в дела церкви, однако продолжают это делать.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.19

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