У раскольников раскол: порошенковский митрополит пошёл против Константинополя

Глава украинской раскольничьей ПЦУ, так называемый митрополит Епифаний заявил, что во вручённом ему Варфоломеем томосе нет упоминания о подчинении Константинополю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Епифаний сообщил агентству «Укринформ».

При этом, митрополит-раскольник окончательно впал в ересь, использовав в отношении новой неканонической церкви эпитет «Святейшая».

«Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, это неправда. Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей», – дерзко хвалится Епифаний Думенко.

Между тем, как известно, в подписанном патриархом Варфоломеем томосе прямо прописан ряд ключевых ограничений для «новой церкви», указывающих на её подчинённый Константинополю статус. Кроме того, раскольничьей ПЦУ запрещено иметь приходы за границами Украины и назначать туда своих священников.

По мнению наблюдателей, заявляя о полной самостоятельности ПЦУ от Константинополя, Порошенко и Епифаний просто вводят в заблуждение избирателей перед президентскими выборами. Что предпримет Варфоломей в ответ на этот демарш – подыграет киевскому режиму или поставит на место Порошенко с Епифанием – мнения экспертов разделились.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.19

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