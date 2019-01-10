Епархия УПЦ в Крыму выразила своё отношение к православному расколу на Украине

Симферопольская и Крымская епархия канонической УПЦ назвала действия константинопольского патриарха Варфоломея беспрецедентным вмешательством во внутрицерковные дела Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил митрополит Лазарь по итогам епархиального собрания в Симферополе.

«Духовенством епархии единогласно было принято решение высказать неодобрение по поводу беспрецедентного вмешательства представляющего Константинополь патриарха Варфоломея во внутрицерковные дела и легализации раскола, осуществленных на Украине», – говорится в заявлении митрополита Симферопольского и Крымского.

Епархия поддержала патриарха РПЦ Кирилла в его усилиях по преодолению раскола на Украине и подтвердила свою верность митрополиту УПЦ Онуфрию.

«На собрании было принято решение одобрить инициативу правящего архиерея Симферопольской и Крымской епархии митрополита Лазаря поддержать Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в деле сохранения существующего статуса Украинской православной церкви и подтвердить свою верность ее главе – митрополиту Онуфрию», – подчеркнул митрополит Лазарь.

Напомним, ранее другие епархии канонической УПЦ также осудили действия Константинополя и не поддержали раскол.

Как сообщал «Новый День», накануне патриарх Варфоломей потребовал передать под его церковную власть монастыри Крыма, которые включают два десятка обителей и их подворий. До этого, 5 января, он вручил томос украинским раскольникам.

Симферополь, Иван Капустин

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