Украинские раскольники назвали свою новую церковь «ПЦУ»

Раскольники из УПЦ Киевского патриархата придумали название своему новому неканоническому объединению.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель раскольников «Архиепископ» Евстратий (Зоря)

«Официальное название согласно Уставу – Православная Церковь Украины», – написал Евстратий Зоря на своей странице в Facebook после так называемого «Объединительного Собора» во главе с президентом Порошенко.

Сокращенно новая церковь будет называться ПЦУ.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся так называемый межцерковный собор, на котором объявили предстоятелем «поместной православной церкви украины» митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) из УПЦ Киевского патриархата.

Епифаний вместе с Порошенко поедут в Константинополь получать Томос 6 января 2019 года.

Стоит отметить, что режиму Порошенко, несмотря на угрозы и давление с помощью СБУ на священников канонической православной церкви, удалось привлечь на «объединительный собор» лишь двух иерархов УПЦ МП.

Между тем, Украинская православная церковь Московского патриархата сохраняет безоговорочное лидерство по числу приходов.

Монастырей раскольнических Украинской православной церкви «киевского патриархата» (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви больше лишь в западной части Украины – в трех областях, где проживает значительное количество националистически настроенных граждан.

Подтвердил малочисленность сторонников раскольников украинский политолог Михаил Павлив, опубликовав соответствующую таблицу.

Таким образом, состоявшийся собор никак нельзя назвать «объединительным», а лишь учредительным, который просто зафиксировал переход раскольников из киевского патриархата под начало Константинопольского патриархата.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.12.18

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