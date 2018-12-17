Новый глава украинских раскольников заговорил о возвращении Крыма

Глава ЕПЦ Украины и наместник Константинопольского патриархата в «Незалежной» митрополит Епифаний заявил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире украинского филиала американской Радио «Свобода».

«Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир», – уверен Епифаний.

Также назначенец Порошенко пообещал, что новая «церковь» станет «духовной основой и опорой» киевского режима.

Напомним, вчера в Киеве состоялся так называемый межцерковный собор, на котором объявили предстоятелем «поместной православной церкви украины» митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) из УПЦ Киевского патриархата, которого называли правой рукой бывшего «патриарха» раскольников Филарета (Денисенко).

«Объединительный» собор зафиксировал переход раскольников из киевского «патриархата» под начало Константинопольского патриархата.

Сокращенно так называемая новая церковь будет называться ЕПЦУ – «единая православная церковь Украины».

Епифаний вместе с Порошенко поедут в Константинополь получать Томос 6 января 2019 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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