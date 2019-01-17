Крымский политолог схватился за голову от бездействия федерального центра

Молчание Кремля и фактическое бездействие российских омбудсменов в международных правозащитных организациях в связи с церковным произволом на Украине вызывает крайнее недоумение.

Ни РПЦ, ни каноническая УПЦ также не предпринимают шаги по обжалованию на международном правовом уровне беспрецедентного вмешательства киевского режима в религиозные отношения внутри страны.

Фактически безмолвствует и российский МИД вместе со словоохотливой в иных случаях Марией Захаровой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о необходимости срочно поставить вопросы ущемления прав украинских верующих в европейских структурах и ООН заявил в эфире телеканала «Миллет» крымский политолог Николай Кузьмин.

«Сейчас там происходят события, кто поднимает вопрос о защите прав верующих? Никто не поднимает… Почему мы не поднимаем вопрос, почему Россия не поднимает вопрос, РПЦ не поднимает вопрос перед соответствующими правозащитными организациями о защите прав верующих. В конце концов, если нас там заклеймили, и никто слушать не будет, то есть братские организации, европейские...

Известно, что Польская православная церковь выступила против, Сербская церковь выступает против. Надо ставить вопрос о защите прав верующих на Украине. Ставить вопрос перед международными организациями. В Генассамблее ООН, в европейских структурах и так далее», – приводит слова Кузьмина «ПолитНавигатор».

Напомним, после получения украинским раскольниками томоса от Константинополя, в «Незалежной» начался фактический отъём храмов у канонической Украинской православной церкви, а священнослужителей вызывают на допросы в СБУ с целью склонить их к сотрудничеству с новой церковью, созданной режимом Порошенко.

Как сообщал «Новый День», Симферопольская и Крымская епархия канонической УПЦ назвала действия константинопольского патриарха Варфоломея беспрецедентным вмешательством во внутрицерковные дела Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.01.19

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