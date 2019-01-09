Режим Порошенко собирается обвинить каноническую УПЦ в пропаже икон Киево-Печерской Лавры

Министерство культуры Украины заявило о пропаже нескольких икон в Киево-печерской Лавре, где проводит богослужения каноническая Украинская православная церковь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в украинском телеэфире сообщил министр культуры «Незалежной» Евгений Нищук.

Напомним, ранее киевский режим инициировал опись всего имущества и мощей в Лавре.

«Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в части Киево-Печерской лавры. Мы об этом отдельно будем делать брифинг, чтобы сейчас не трогать... Эти потери могли быть в очень прежние времена, еще до 2003 года», – утверждает Нищук, отметив, что уже готовятся уголовные дела.

Стоит отметить, что в зданиях и храмах, занятых раскольниками из УАПЦ и УПЦ киевского патриархата, никакой инвентаризации не проводилось.

По мнению профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева, объявление о пропаже икон вписывается в общую политику давления на каноническую Украинскую православную церковь, с целью постепенного отъёма у неё всех храмов.

«Для того они и устроили эту проверку, чтобы обязательно что-то найти. Я не сомневался в том, что найдут факт пропажи каких-то вещей. Это один из элементов давления на каноническую церковь. Сомнений в том, что возбудят уголовные дела, тоже нет», – цитирует эксперта RT.

«Политика агрессивного давления на церковь будет продолжаться. Конечно, Киев постарается не доводить дело до прямых столкновений, поскольку пока стесняется мирового сообщества. Но практика эта очень распространённая», – отметил Силантьев и добавил, что «на Украине сейчас атакуют две лавры – Киево-Печерскую и Почаевскую».

Как сообщал «Новый День», 5 января константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил томос украинским раскольникам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.01.19

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