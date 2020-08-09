Зеленский ответил на петицию с призывом не передавать Киево-Печерскую Лавру раскольникам

Президент Украины не занимается вопросами управления объектами государственной собственности, к которым по украинским законам относится Киево-Печерская Лавра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ответе Владимира Зеленского на петицию украинских граждан, призывавших президента не идти на поводу у раскольников и не передавать святыню от канонической УПЦ неканонической ПЦУ, созданной Петром Порошенко.

Петиция, размещённая на сайте главы государства, набрала необходимое количество подписей (больше 25 тысяч) для обязательного рассмотрения президентом

«Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом (пункт 5 статьи 116).

Распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2013 № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню передано в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (МП)», – говорится в ответе Зеленского гражданам.

Между тем, украинские раскольники не оставляют попыток отобрать Лавру у Украинской православной церкви Московского патриархата, прибегая к информационным провокациями и запугиваниям свяннослужителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.08.20

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