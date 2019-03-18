Чемпион по боксу Александр Усик обещает гнать палкой раскольников от православных храмов

Чемпион мира по боксу, уроженец Крыма Александр Усик предупредил раскольников и националистов, что не допустит покушения на храмы канонической Украинской православной церкви.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский чемпион мира заявил в интервью телеканалу «НАШ».

Александр Усик сравнил с матерью и родным домом каноническую церковь, которую ни за что не даст в обиду.

«Если это понадобится, то я буду ее защищать. Это дом мой. Если Церковь тебе не Мать, то Бог – не Отец. Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, или еще что-то, какое он имеет право? Я возьму палку и буду гнать его палкой из дома своего. Боженька этого не допустит, все у нас будет слава Богу, а эти гонения, наоборот, только укрепят веру людей и объединять людей между собой. А тот, кто делает это, кто поджигает, тот и сгорит», – пригрозил Усик в надежде, что раскольники опомнятся.

Вместе с тем, по словам боксёра, его духовник в Симферополе по-христиански призывает чемпиона не впадать в чрезмерный гнев в ответ на угрозы и нападки националистов.

«Мой духовник, отец Павел, он в Симферополе, Свято-Троицкий женский монастырь, там лежат мощи Святого Луки. Он, когда видит вещи, когда нападают на меня некоторые люди, он так плавно говорит, чтобы я где-то смягчил или плавнее отвечал. Больше он такие вещи духовные говорит, добрые. От него уходишь как на крылышках маленьких», – приводит слова чемпиона «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Александр Усик заявил, что придёт на помощь монахам в случае начала штурма Киевско-Печерской Лавры националистами и раскольниками.

Позже, каратель и участник АТО, украинский нацист Олег Дуб пообещал проломить голову Усику во время штурма Лавры.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.03.19

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