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Четверг, 7 мая 2020, 14:38 мск

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Украинских чемпионов по боксу внесли в базу «Миротворца»

Кадр из фильма. Митрополит УПЦ (МП) Онуфрий беседует с российскими и украинскими спортсменами. Ломаченко и Усик справа

Многократные чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко оказались в чёрных списках националистического украинского сайта «Миротворец».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», поводом послужило участие боксёров совместно с двумя российскими спортсменами в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскресе» – о православной вере, спорте и дружбе между братскими народами.

Знаменитых на весь мир спортсменов украинские националисты обвинили в «отрицании российской агрессии», «участии в антиукраинской пропаганде» и назвали «пособниками антиукраинской православной церкви – УПЦ (МП)».

Фотографии и личные данные Ломаченко и Усика размещены в так называемом разделе «чистилище».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.05.20

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