Украинских чемпионов по боксу внесли в базу «Миротворца»

Многократные чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко оказались в чёрных списках националистического украинского сайта «Миротворец».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», поводом послужило участие боксёров совместно с двумя российскими спортсменами в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскресе» – о православной вере, спорте и дружбе между братскими народами.
Знаменитых на весь мир спортсменов украинские националисты обвинили в «отрицании российской агрессии», «участии в антиукраинской пропаганде» и назвали «пособниками антиукраинской православной церкви – УПЦ (МП)».
Фотографии и личные данные Ломаченко и Усика размещены в так называемом разделе «чистилище».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 07.05.20
Крым и Севастополь попали в тройку российских регионов с самыми пессимистичными прогнозами коронавирусного кризиса. / Следком РФ установил личности виновных в смертельном обстреле Донбасса. / В Крыму экономят на медиках, работающих с группами риска по коронавирусу. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube