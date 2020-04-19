Украинский чемпион по боксу вынес приговор бессильному Зеленскому

Владимир Зеленский не может ничего сделать ни для развития, ни для спасения Украины.

Главная причина состоит в том, что у президента, получившего год назад огромную поддержку народа, нет собственной команды профессионалов.

Кроме того, украинская элита в грош не ставит лидера страны, называя его «мальчишкой».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил абсолютный чемпион мира по боксу из Украины, уроженец Крыма Александр Усик.

При этом Усик уточнил, что не призывает к снисхождению к Зеленскому, так как популярный шоумен должен был знать, на что идёт, когда соглашался участвовать в выборах президента.

«Он (Зеленский) один, у него нет команды. Кто-то скажет, что я его защищаю, – нет. У него нет профессиональной команды, которая будет делать всё для страны, чтобы она расцветала. У нас есть ресурсы, а вот команды нет. Каждый хочет заработать. Он не может ничего сделать. Если он и хочет что-то сделать, ему скажут: «Мальчишка, ты сидишь и сиди, а у меня свои дела». У него большие проблемы, и это видно», – заявил чемпион в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Жалко ли мне его? Жалость – грех. Он знал, куда идёт, так как взрослый мальчик. В крайнем случае предполагал. У него сумасшедшая поддержка была. Я переживаю за тех людей, которые имели работу, а теперь у них её нет и нечего кушать. У Зеленского есть деньги, он уже заработал», – заметил Александр Усик.

В ходе беседы выяснилось, что Усик достаточно хорошо знаком с Зеленским.

«Я с ним общался, знаком. Даже после того, как он стал президентом. Мои дети ходят в одну школу с его детьми. Тет-а-тет не общался после президентства. Виделись на последнем звонке, когда дети шли в школу», – добавил украинский боксёр.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.04.20

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