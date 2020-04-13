Шоумен Зеленский вчистую проиграл Киев боксёру Кличко

Новая украинская власть в лице «слуг народа» Владимира Зеленского безнадёжно утратила популярность в украинской столице.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные последнего соцопроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».

При этом действующий мэр Киева боксёр Виталий Кличко не только сохранил влияние, но и наращивает рейтинг.

Так, по опросам киевлян, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Кличко собрал бы в первом туре около 40% голосов избирателей.

При этом кандидат от президентской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко (8,2% голосов) занял бы даже не второе место, а третье, – уступив кандидату от партии «Голос» Сергею Притуле (9,1%).

Что касается второго тура, то Виталий Кличко на голову разобьёт любого из кандидатов.

Например, ставленник Зеленского Александр Ткаченко проигрывает Виталию Кличко во втором туре «со счётом» 18% на 47%.

Кандидат от партии «Голос» Сергей Притула набирает во втором туре 20% против 48% у Кличко.

Напомним, что команда Зеленского, едва придя к власти, предприняла ряд жёстких попыток заставить Виталия Кличко добровольно покинуть пост градоначальника, однако экс-боксёр решил дать шоуменам политический бой, заявив, что «подчиняется только киевлянам».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.04.20

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