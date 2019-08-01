Кличко наносит ответные удары команде Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием завести уголовное дело на главу офиса президента «Незалежной» Андрея Богдана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», киевский градоначальник намерен привлечь к ответственности Богдана за публичную дискредитацию в свой адрес.

Ранее глава офиса Зеленского заявил на брифинге, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов за то, чтобы Кличко не отправляли в отставку с поста главы администрации Киева.

Кличко, в свою очередь, требует выяснить, кто предлагал взятку правой руке Зеленского и почему Богдан покрывает преступника.

«Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя офиса президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки… Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры»! А такие высказывания Богдана, который является руководителем офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений...

После этого следователи должны объявить подозрения установленным лицам или я буду требовать от Богдана извинений за распространение неправдивой информации… Убежден, что в НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле. И надеюсь, что Богдан будет способствовать расследованию», – подчеркнул Кличко.

Вместе с тем, команда Зеленского не ограничилась одной лишь дискредитацией киевского градоначальника и подала представление в кабмин Украины об увольнении Виталия Кличко с должности мэра.

Однако Кличко настаивает, что это противозаконно, и даже съездил в США – пожаловаться друзьям из администрации президента Трампа на поведение своих обидчиков и передать компромат на них.

Как известно, адвокат Трампа Рудольф Джулиани ведёт дело против украинского олигарха Игоря Коломойского, которого называют спонсором Зеленского и Богдана.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.19

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