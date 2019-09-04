Подчиняюсь только киевлянам: Кличко бросил вызов Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко назвал неконституционными попытки команды Владимира Зеленского сместить его с должности градоначальника и назначить на этот пост представителя президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на срочно созванном брифинге в украинской столице.

Ранее Офис украинского президента обратился в кабмин с требованием уволить Виталия Кличко с поста мэра.

В правительстве сегодня ответили согласием.

«Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути – прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой», – заявил Кличко.

«Такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть. Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении», – добавил избранный градоначальник.

По его словам, о своём увольнении он узнал из прессы и никаких документов пока не получал, однако подчеркнул, что готов бороться с любыми нарушителями украинских законов – хоть с правительством, хоть с президентом.

Напомним, месяц назад Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием завести уголовное дело на главу офиса президента «Незалежной» Андрея Богдана.

Киевский градоначальник намерен привлечь к ответственности Богдана за публичную дискредитацию в свой адрес.

Ранее глава офиса Зеленского заявил на брифинге, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов за то, чтобы Кличко не отправляли в отставку с поста главы администрации Киева.

Кличко, в свою очередь, требует выяснить, кто предлагал взятку правой руке Зеленского и почему Богдан покрывает преступника.

Позже мэр Киева съездил в США и пожаловаться друзьям из администрации президента Трампа на поведение своих обидчиков и передал компромат на них.

Как известно, адвокат Трампа Рудольф Джулиани ведёт дело против украинского олигарха Игоря Коломойского, которого называют спонсором Зеленского и Богдана.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.09.19

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