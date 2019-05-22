«Криминальные персонажи» – советник Трампа возмущён кадровой политикой Зеленского

Советник и ближайший соратник президента США адвокат Рудольф Джулиани потребовал от нового президента Украины Владимира Зеленского перестать окружать себя людьми, связанными с криминальными элементами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», экс-мэр Нью-Йорка шокирован назначением на должность главы президенской администрации Украины Андрея Богдана – бывшего адвоката одиозного олигарха Игоря Коломойского.

«Я бы не советовал президенту (Зеленскому) окружать себя людьми, связанными с криминальными персонажами», – цитирует Джулиани «Страна.UA».

Как сообщал «Новый День», вчера клиенты Рудольфа Джулиани написали заявление в украинские правоохранительные органы о подготовке их убийства Игорем Коломойским.

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас потребовали начать досудебное расследование в отношении Коломойского с формулировкой «преступление против жизни».

Напомним, сам Джулиани заявил несколькими днями ранее, что против Коломойского ФБР возбудила дело, а для президента Зеленского, которого на Украине считают марионеткой Коломойского, эта история является «настоящим испытанием».

Между тем, церемония инаугурации Зеленского сопровождалась беспрецедентно низким уровнем представителей делегации из США. Приглашённый Джулиани со скандалом отказался в ней участвовать.

В середине мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передал в Вашингтон имена сотрудников американского дипкорпуса, состоящих в Демпартии США, которые работали на Хиллари Клинтон и Джо Байдена против кандидата, а затем президента Дональда Трампа.

Вместе с тем, генпрокурор пояснил, что американские сотрудники привлекали к кампании по дискредитации Трампа украинских граждан, «которые были фаворитами посольства Соединенных Штатов».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.05.19

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