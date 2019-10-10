В США задержали американских разоблачителей Коломойского

В США задержаны американские граждане украинского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани – адвоката президента Дональда Трампа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным газеты The Wall Street Journal, оба бизнесмена обвиняются в незаконном финансировании избирательных кампаний Республиканской партии.

Напомним, в мае текущего года Лев Парнас и Игорь Фруман написали заявление в украинские правоохранительные органы о подготовке их убийства украинским олигархом Игорем Коломойским. Они потребовали начать досудебное расследование в отношении Коломойского с формулировкой «преступление против жизни».

«В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству», – написали Фруман и Парнас и отметили, что попросили Рудольфа Джулиани выступить их защитником.

Сам Джулиани заявлял, что против Коломойского ФБР возбудила дело, а для президента Зеленского, которого считают марионеткой Коломойского, эта история является «настоящим испытанием».

«Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, – это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?», – написал в Твиттере Рудольф Джулиани.

Позже советник и ближайший соратник президента США потребовал от нового президента Украины Владимира Зеленского перестать окружать себя людьми, связанными с криминальными элементами.

Джулиани был шокирован назначением на должность главы президенской администрации Украины Андрея Богдана – бывшего адвоката одиозного олигарха Игоря Коломойского.

«Я бы не советовал президенту (Зеленскому) окружать себя людьми, связанными с криминальными персонажами», – заявил адвокат Трампа.

По данным СМИ, Фруман и Парнас, кроме прочего, помогали Рудольфу Джулиани расследовать коррупционные дела на Украине кандидата от демократов на пост президента США Джо Байдена.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.10.19

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