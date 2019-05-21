Клиенты советника Трампа дали показания на Коломойского о подготовке к убийству

Клиенты помощника президента США Рудольфа Джулиани написали заявление в украинские правоохранительные органы о подготовке их убийства украинским олигархом Игорем Коломойским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала адвокат американцев на Украине Алина Самарец.

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас потребовали начать досудебное расследование в отношении Коломойского с формулировкой «преступление против жизни».

«В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству», – написали Фруман и Парнас.

Ранее Игорь Коломойский, недовольный деятельностью американцев на Украине против его интересов, назвал их аферистами.

«Это все ложь, что мы какие-то аферисты, мы у кого-то деньги просим или то, что у нас якобы уголовные дела в Америке. Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь», – заявил Лев Парнас.

По словам американца, занимающегося на Украине строительством на средства благотворительного фонда, он нанял в качестве адвоката советника президента Трампа Рудольфа Джулиани.

Напомним, сам Джулиани заявил несколькими днями ранее, что против Коломойского ФБР возбудила дело, а для президента Зеленского, которого считают марионеткой Коломойского, эта история является «настоящим испытанием».

«Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, – это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", – написал в Твиттер Рудольф Джулиани.

Как сообщал «Новый День», церемония инаугурации Зеленского сопровождалась беспрецедентно низким уровнем представителей делегации из США.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.05.19

Патрушев рассказал об украинских диверсантах и религиозных экстремистах в Крыму. / У Киева большие проблемы с Трампом. / Десятки крымских санаториев работают с нарушениями норм пожарной безопасности. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»