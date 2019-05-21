У Киева большие проблемы с Трампом

Церемония инаугурации очередного президента Украины сопровождалась беспрецедентно низким уровнем представителей делегации из Вашингтона.

По мнению украинских экспертов, причиной этому послужило желание администрации Трампа избавиться от ставленников американских демократов в украинском дипкорпусе США.

С другой стороны, Госдеп возмутило вмешательство в американские выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон представителей украинской политической элиты, которые позже вошли в команду нового президента Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Даниил Богатырев.

Политолог напомнил также о последствиях травли членами команды Зеленского соратника Дональда Трампа, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который со скандалом отказался присутствовать на вчерашней инаугурации.

«До инаугурации были слухи, что представительный уровень делегации США будет гораздо выше, чем был сегодня. Отдельные отчаянные люди говорили о возможном приезде Трампа. Как видим, этого не случилось – из-за казуса с Джулиани, который заявил, что в команде Зеленского – враги Трампа и США и назвал одного из них – Сергей Лещенко. После таких заявлений я думаю, что в новом парламенте Лещенко мы не увидим», – делает вывод эксперт.

«Представительный уровень делегации США был низким, там был Волкер и его представляли как какого-то официального посла США, что очень странно. Волкер уже больше года находится в подвешенном состоянии в отношении должности, непонятно, не уберут ли его вслед за послом США Мари Йованович», – предположил политолог.

По словам Богатырёва, в ближайшее время следует ожидать резких шагов Вашингтона в отношении «провинившихся» членов команды украинского президента, которому придётся срочно решать эту проблему.

«Старая сеть американского влияния в Украине будет сейчас переформатироваться. Конечно, Белый дом, Трамп и его администрация не решатся полностью зачистить все сети влияния, выстроенные демократами с конца 90-х годов. Но устроить показательное наказание для Лещенко и еще некоторых людей (например, Артема Сытника) они намерены», – приводит слова Богатырёва «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передал в Вашингтон имена сотрудников американской администрации, состоящих в Демпартии США, которые работали на Хиллари Клинтон и Джо Байдена против кандидата, а затем президента Дональда Трампа.

Выяснилось, что американские сотрудники привлекали к кампании по дискредитации Трампа украинских граждан, «которые были фаворитами посольства Соединенных Штатов».

Главную роль в исполнении «деликатных поручений» Клинтон и Байдена исполняла снятая недавно досрочно с должности посол США на Украине Мари Йованович.

Украинский генпрокурор обвинил Йованович в делении украинских политиков на «своих и чужих».

Симферополь, Валентин Карамазов

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