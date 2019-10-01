Замешанный в деле Байдена экс-генпрокурор Украины привлечён к уголовной ответственности

Главное бюро расследований Украины (ГБР) завело уголовное дело против бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Луценко подозревается в крышевании подпольных казино.

Отмечается, что дело против экс-генпрокурора «о злоупотреблении властью и служебным положением» возбуждено по заявлению председателя парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамия.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела ГБР по работе с общественностью и СМИ Максим Билоусенко.

«На Луценко по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по части 1 статьи 364 УК», – заявил Билоусенко и добавил, что следствие усматривает «совершение бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом».

Напомним, что Юрий Луценко отметился в скандале, связанном с вмешательством Украины в президентские выборы в США в 2016 году.

В мае текущего года Луценко заявил, что передал в Вашингтон имена сотрудников американского дипкорпуса, состоящих в Демпартии США, которые работали на Хиллари Клинтон и Джо Байдена против кандидата, а затем президента Дональда Трампа.

Он пояснил, что американские сотрудники привлекали к кампании по дискредитации Трампа украинских граждан, «которые были фаворитами посольства Соединенных Штатов».

Позже адвокат Трампа Рудольф Джулиани потребовал от нового президента Украины Владимира Зеленского перестать окружать себя людьми, связанными с криминальными элементами.

В данный момент Юрий Луценко находится в Лондоне.

Как сообщал «Новый День», накануне сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Грессли направили письмо генпрокурору США с требованием расследовать связи Хиллари Клинтон, Джо Байдена и Демократической партии США с властями Украины для осуществления незаконнных действий против кандидата в президенты Дональда Трампа в 2016 году.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.19

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