Сенаторы США потребовали расследовать вмешательство Украины в американские выборы на стороне демократов

Сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Грессли направили письмо генпрокурору США с требованием расследовать связи Хиллари Клинтон, Джо Байдена и Демократической партии США с властями Украины для осуществления незаконнных действий против кандидата в президенты Дональда Трампа в 2016 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают американские СМИ.

«Минюсту еще предстоит проинформировать Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование по поводу связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборной кампанией Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии... подобные подозрения заслуживают должного и внимательного изучения», – говорится в обращении сенаторов.

Напомним, ранее Палата представителей США, контролируемая Демократической партией, начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.

«Я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента», – заявила политик, добавив, что поручила шести комитетам «начать собственные расследования».

По ее словам, Палата представителей рассмотрит вопрос, обращался ли Трамп за помощью к Украине для расследования в отношении Джо Байдена – наиболее вероятного кандидата от демократов и главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Поводом для начала процедуры импичмента стали телефонные переговоры Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.19

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