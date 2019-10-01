В сенате США признали, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что вынужден принять к рассмотрению вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа, если за это проголосует контролируемая демократами палата представителей. «У меня не будет иного выбора, кроме как принять это в соответствии с регламентом сената по импичменту», – цитирует CNBC Макконнелла.

Парламентское расследование в отношении Трампа инициировали демократы из нижней палаты. Они заподозрили главу государства в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора американский лидер якобы требовал провести расследование деятельности на Украине сына своего главного оппонента от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. В обмен на это он обещал посодействовать в оказании финансовой и военной помощи Киеву.

По мнению демократов, Трамп просил помощи иностранного государства с целью вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника и переизбрания на второй срок. Трамп это отрицает. Если по итогам расследования палата представителей проголосует за импичмент, то далее вопрос перейдет в сенат. Для вынесения импичмента за это должны проголосовать две трети сенаторов, однако при наличии там республиканского большинства шансы на это невелики.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.10.19

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