Трамп заявил о попытке госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с запущенным палатой представителей в отношении него процесса импичмента государственным переворотом. «Я прихожу к выводу, что происходящее – не импичмент, а госпереворот», – написал Трамп в Twitter. Он считает, что все это делается, чтобы забрать голоса людей, их свободы, религию, армию, стену на границе и их права граждан Соединенных Штатов.

Ранее он выступил с видеообращением в котором заявил, что действия Демократической партии являются «огромным обманом».

Как писал «Новый День», ранее лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что вынужден принять к рассмотрению вопрос об импичменте президента Трампа, если за это проголосует контролируемая демократами палата представителей. «У меня не будет иного выбора, кроме как принять это в соответствии с регламентом сената по импичменту», – цитирует CNBC Макконнелла.

Парламентское расследование в отношении Трампа инициировали демократы из нижней палаты, заподозрив главу государства в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы требовал провести расследование деятельности на Украине сына своего главного оппонента от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. В обмен на это он обещал посодействовать в оказании финансовой и военной помощи Киеву.

По мнению демократов, Трамп просил помощи иностранного государства с целью вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника и переизбрания на второй срок. Трамп это отрицает. Если по итогам расследования палата представителей проголосует за импичмент, то далее вопрос перейдет в сенат. Для вынесения импичмента за это должны проголосовать две трети сенаторов, однако при наличии там республиканского большинства шансы на это невелики.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.10.19

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