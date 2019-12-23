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Понедельник, 23 декабря 2019, 11:41 мск

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СМИ раскрыли подробности о решении США заморозить помощь Украине

Фото: time.com

Власти США распорядились приостановить оказание военной помощи Украине. Это произошло вскоре после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на документы, опубликованные некоммерческой организацией Center for Public Integrity.

В них в частности говорится, что 25 июля, через 90 минут после беседы глав двух государств Пентагон получил указание заморозить выделение средств в «свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая военное содействие».

В профильном управлении администрации США заявили, что связь между телефонным звонком и заморозкой помощи отсутствует, а соответствующее решение было принято неделей ранее, 18 июля. Она заявила, что материал подготовлен на основе фрагментов документов, вырванных из контекста.

Как писал «Новый День», в конце октября палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте в отношении Трампа. «За» проголосовали 232 конгрессмена, против – 196. Поводом для импичмента стало обвинение Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот возобновил расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и вероятного противника Трампа на предстоящих выборах. Демократы обвиняют Трампа в том, что в качестве дополнительного рычага давления на Киев он использовал военную помощь Украине, заморозив выделенные на эти цели $250 млн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.12.19

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