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Пятница, 21 февраля 2020, 10:00 мск

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Байден отреагировал на данные о вмешательстве РФ в новые выборы главы США

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

Я не удивлен публикацией информации о том, что Россия предпринимает попытки вмешаться в грядущие выборы президента США, чтобы обеспечить переизбрание Дональда Трампа, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден в ходе передачи телекомпании CNN.

Являясь претендентом в кандидаты на пост главы США от Демократической партии, Байден не смог остаться в стороне от информации, опубликованной The New York Times. По данным издания, помощник Макгуайра Шелби Пирсон уведомил членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса, что Москва якобы уже вмешивается в избирательные процессы в США, чтобы содействовать переизбранию Трампа.

Источники газеты утверждают, что Трамп устроил Макгуайру разнос, а также заявил, что демократы пользуются разведывательными данными против него. «Я тесно взаимодействовал с разведывательным сообществом, когда был вице-президентом. Я гарантирую вам, что они [россияне] вовлечены в это», – утверждал Байден. По его словам, в случае избрания главой США, он поднимет этот вопрос в переговорах с Москвой, а также подготовит новые санкции для воздействия на Россию.

Напомним, спецслужбы США муссируют вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США с 2016 года. Расследование, которое находилось под контролем спецпрокурора США Роберта Мюллера и длилось два года, показало, что никакого сговора не было.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.02.20

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