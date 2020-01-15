Демократы нашли новые доказательства по делу об импичменте Трампа

Комитет по разведке палаты представителей США получил новые доказательства по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу. Документы будут переданы на рассмотрение сената. Письмо с соответствующей информацией председатель комитета Адам Шифф, направил главе судебного комитета палаты представителей Джерри Надлеру.

«Я передаю судебному комитету два флеш-накопителя, содержащих дополнительные записи и другие материалы, относящиеся к расследованию по вопросу об импичменте», – приводит Axios выдержку из письма.

По словам Шиффа, на первой флешке находятся записи телефонных перговоров Трампа. На втором носителе – показания бизнесмена советского происхождения Льва Парнаса, которому, предположительно, адвокат Трампа Руди Джулиани давал поручения на Украине.

В частности, среди доказательств Шифф представил переписку Джулиани и Парнаса, текстовые сообщения на русском языке, которые свидетельствуют о том, что Парнас поддерживал контакт с экс-генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко. Так, например, в январе 2019 года в разговоре Парнаса и Джулиани речь зашла о предоставлении Шокину американской визы. После слов Парнаса о том, что в визе отказано, Джулиани сказал: «Я могу это исправить».

Кроме того, Шифф заявил, что Парнас выступал в качестве посредника между Джулиани и украинскими чиновниками. В частности, он рассказал, что Парнас передал заметки, сделанные от руки, в которых в том числе имеется запись: «заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться; начать коммуникацию с Зеленским без [Пинчука или Коломойского]».

Помимо этого, заявил Шифф, Парнас передал скриншот электронного письма Джулиани Зеленскому от 10 мая 2019 года. В нем содержится просьба о встрече с ним, как с частным лицом.

Как напоминает РБК, Парнас был арестован в октябре прошлого года. Его обвинили в нарушении правил финансирования избирательной кампании Трампа, а также в незаконных пожертвованиях конгрессмену, чьей помощью он хотел заручиться желая сместить с поста теперь уже экс-посла США на Украине Мари Йованович. В ноябре бизнесмен согласился дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Как писал «Новый День», в конце октября палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте в отношении Трампа. «За» проголосовали 232 конгрессмена, против – 196. Поводом для импичмента стало обвинение Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот возобновил расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и вероятного противника Трампа на предстоящих выборах. Демократы обвиняют Трампа в том, что в качестве дополнительного рычага давления на Киев он использовал военную помощь Украине, заморозив выделенные на эти цели $250 млн.

Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.01.20

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