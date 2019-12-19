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Четверг, 19 декабря 2019, 11:02 мск

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Конгрессмены большинством поддержали импичмент Трампа

Фото: time.com

Члены палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Избранного главу государства обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании проводимому по данному поводу расследованию конгресса. Согласно результатам голосования, обвинение по обоим пунктам поддержали более половины конгрессменов.

«Со дня избрания президента Трампа демократы хотели привлечь к ответственности и отстранить его от должности. Сегодняшнее голосование стало кульминацией их усилий», – написала в своем Twitter сенатор Деб Фишер.

Дональд Трамп в свою очередь назвал итоги голосования незаконными и политически ангажированными. «Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», – заявил президент США, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

Трамп считает, что демократы пытаются аннулировать итоги президентских выборов в США 2016 года. Его задело, что в ходе голосования в палате представителей три демократа встали на сторону оппозиции, проголосовав против решения об импичменте. «Демократы всегда держатся вместе. Вдумайтесь: три демократа заняли нашу сторону. Это неслыханно», – приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Трамп также заявил, что готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента. В частности, он заявил о полной уверенности, что будет полностью оправдан в сенате. «Президент уверен, что сенат восстановит должный порядок, справедливость и надлежащее судопроизводство, которые были проигнорированы в палате представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан», – говорится в заявлении Белого Дома.

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл в свою очередь анонсировал выступление в сенате по вопросу импичмента. «Завтра утром, в 9:30, на заседании Сената я расскажу о пресловутом импичменте президента Соединенных Штатов в Палате представителей демократов», – написал он в Twitter.

Как писал «Новый День», в США процедура импичмента президента Трампа была запущена по инициативе Демократической партии. Его обвиняют в том, что он в обмен на военную помощь принуждал украинского лидера Владимира Зеленского возобновить коррупционное дело против сына своего главного соперника на предстоящих президентских выборах демократа Джо Байдена.

Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.12.19

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