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Четверг, 28 ноября 2019, 12:06 мск

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Посла США в ЕС обвинили в домогательствах сразу три женщины

Гордон Сондланд. Фото: einnews.com

Сразу три женщины публично обвинили в сексуальных домогательствах постпреда США в Евросоюзе Гордона Сондленда, пишут Propublica и Portland Monthly. По словам Николь Вогель, Джаны Солис и Натали Септ, Сондленд целовал их или пытался это сделать еще до своего назначения на пост посла в ЕС. Женщины заявили, что были против таких действий с его стороны, а согласия на поцелуи он не получал.

Одна из возможных жертв домогательств заявила, что Сондленд позволил себе обнажиться перед ней. Все три женщины утверждают, что из-за отказа в близости с Сондлендом, он мстил им, создавая проблемы профессионального характера.

New York Times пишет, что посол отверг все обвинения, которые были сфабрикованы по политическим мотивам. Кроме того, отмечает издание, Сондленд апеллировал к мнению «сотни работников и коллег», которые могут положительно характеризовать его поведение.

Немаловажным является обстоятельство, что действующий посол США в ЕС Сондленд является свидетелем по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, которое сейчас рассматривается в Вашингтоне. Сондленд уже дал показания по данному вопросу на слушаниях в конгрессе. В Белом доме заявили, что его показания свидетельствуют о невиновности американского лидера и о «бутафорском» характере слушаний. Наблюдатели не исключают, что обвинения в его адрес Сондленда сделаны с целью оказать на него давление.

Вашингтон, Иван Гридин

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