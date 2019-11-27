США отказали в военной помощи Украине в день разговора Трампа и Зеленского

США официально приостановили оказание помощи Украине. Это произошло в день телефонного разговора лидеров двух стран – Дональда Трампа и Владимира Зелинского. По решению Управления по вопросам бюджета, Украина не получит 250 млн долларов в виде помощи от Пентагона, уточняет CNN.

По данным телеканала, соответствующие данные содержатся в отчете комитета по бюджету палаты представителей. Они поступили в комитет по разведке, который занимается опросом свидетелей в рамках дела об импичменте президента США.

Впервые тема приостановки финансовой помощи для военных нужд Украины всерьез поднималась в начале июля. Поступившие в связи с делом об импичменте в распоряжении бюджетного комитета палаты представителей документы являются одними из ключевых в рамках запроса по импичменту, интересующих палату представителей.

Отметим, что первое слушание по делу об импичменте намечено на 4 декабря. Основную работу над докладом, содержание которого может стать основанием для законного отстранения от власти Трампа, ведет комитет по разведке две другие группы конгрессменов. Голосование по импичменту в нижней палате может состояться еще до католического Рождества.

Как писал «Новый День», в середине ноября Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Вашингтон поставляли на Украину летальное оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими». Таким образом глава внешнеполитического ведомства США хотел доказать избирателям, что Трамп сделал для военной помощи Украине гораздо больше, чем демократ Обама.

Помпео подчеркнул, что, по его мнению, Трамп не заслуживает импичмента за приписываемое ему давление на Зелинского, так как изначально при нём администрация Белого дома была озабочена обороноспособностью Украины. А последняя задержка с финансированием была связана исключительно с коррупционными опасениями.

Напомним, в США по инициативе Демократической партии запущена процедура импичмента президента Трампа. Его обвиняют в том, что он в обмен на военную помощь принуждал Владимира Зелинского возобновить коррупционное дело против сына своего главного соперника на предстоящих выборах демократа Джо Байдена.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.11.19

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