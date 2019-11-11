Помпео заявил, что США давали Украине оружие для войны с русскими

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что США поставляли летальное оружие вооружённым силам Украины, «чтобы они могли сражаться с русскими».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу WCSC, доказывая американским избирателям, что Трамп сделал для военной помощи Украине гораздо больше, чем демократ Обама до него.

«Мы решили дать им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь тем, как администрация вела политику в отношении Украины»,– заявил Помпео.

По его словам, президент Трамп не заслуживает импичмента за приписываемое ему давление на Зеленского, так как изначально при нём администрация Белого дома была озабочена обороноспособностью Украины. А последняя задержка с финансированием была связана исключительно с коррупционными опасениями.

«Я был частью американской политики в отношении Украины, мы были предельно ясны. Мы хотели убедиться, что коррупцию, которая существовала на Украине в течение ужасно долгого времени, удалось снизить, что Зеленский имеет возможность это сделать, и нынешний президент (Трамп) хотел убедиться, что у Владимира Путина не будет возможности навредить украинскому народу. Для этого мы предоставили системы оборонительного оружия народу Украины»,– приводит оправдания Помпео «Коммерсант».

«Предыдущая администрация решила так не делать, они дали одеяла», – попенял он демократам.

Напомним, в США по инициативе Демпартии запущена процедура импичмента Трампа. Его обвиняют в том, что он в обмен на военную помощь принуждал Владимира Зеленского возобновить коррупционное дело против сына своего главного соперника на предстоящих выборах демократа Джо Байдена.

Симферополь, Валентин Карамазов

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