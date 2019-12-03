Киев признал «токсичность» Украины для США

В США демократы и республиканцы совершенно забыли об изначальном значении слова «Украина» и употребляют его исключительно в качестве репутационного пугала или в связи с политическими разборками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телеканалу Sky News с сожалением заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«В США идут жаркие споры, и если уж они найдут какую-то тему для обсуждения, например тему Украины, то, к сожалению, они сосредоточатся на ней, пока она не будет исчерпана или пока вопрос не разрешится... Люди (в Америке) сразу думают: ах да, это же про вмешательство в выборы, республиканцев и демократов, при этом совершенно не помня о том, с чего все началось», – посетовал Пристайко и призвал американцев не превращать Украину в токсичный инструмент для взаимных обвинений.

«Мы продолжаем говорить республиканцам и демократам: в вашем внутреннем противостоянии нет ничего, что касалось бы Украины, идите на избирательные участки в следующем году, но не втягивайте в это нас, поскольку мы уже стали «токсичными» в какой-то степени», – пожаловался журналистам министр и добавил, что очень хочет, чтобы Украина перестала ассоциироваться в США с темой вмешательства в выборы и с импичментом против Трампа.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин с иронией заметил, что Украина практически вытеснила Россию из американской внутриполитической повестки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.12.19

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