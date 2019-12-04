Комитет палаты представителей утвердил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке одобрил доклад в поддержку импичмента президента Дональда Трампа, составленные представителями Демократической партии. За документ проголосовали 13 членов палаты, против – 9.

Теперь представителям комитета по судебным делам на основе этого доклада предстоит составить конкретные обвинения в адрес Трампа. Их вынесут на голосование в палате представителей и только после этого – в Сенат, где с большой вероятностью вопрос будет закрыт в пользу Трампа, так как большинство сенаторов – однопартийцы действующего президента.

В итоговом докладе, обнародованном в Конгрессе, содержатся обвинения в адрес Трампа в том, что он подстрекал украинские власти к вмешательству в будущие выборы президента США. Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм заявила, что в докладе демократов отсутствуют какие-либо доказательства неправомерных действий Трампа, а вице-президент Майк Пенс назвал расследование «постыдным».

Как писал «Новый День», в США процедура импичмента президента Трампа была запущена в США по инициативе Демократической партии. Его обвиняют в том, что он в обмен на военную помощь принуждал украинского лидера Владимира Зелинского возобновить коррупционное дело против сына своего главного соперника на предстоящих президентских выборах демократа Джо Байдена.

Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено, передает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.12.19

«Проиграем?» – Черчесов прокомментировал возможную встречу со сборной Украины на Евро-2020. / Киев признал «токсичность» Украины для США. / В Верховной раде зачитали ультиматум Зеленскому перед «нормандским саммитом». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»