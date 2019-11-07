Трамп посулил американцам депрессию в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти по итогам выборов в 2020 году. Такое заявление он сделал в ходе предвыборного митинга в Луизиане.

Глава Белого дома обвинил демократов в режиссировании показательных процессов и попытках свергнуть демократию, чтобы навязать собственную социалистическую повестку дня. «Если демократы вернутся, у вас будет депрессия, подобной которой вы раньше не видели», – приводит «Интерфакс» слова президента США.

Трамп также в очередной раз затронул тему импичмента, которым ему грозит оппозиция, назвав его «мошенничеством». На прошлой неделе палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу: 232 конгрессмена-демократа проголосовали «за», против резолюции выступили 194 республиканца и два демократа. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о наличии оснований для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.11.19

Девять россиян лишатся кипрского гражданства. / Военный эксперт назвал способ избавиться от авианосного флота США. / Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»