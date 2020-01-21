Расклад 60 на 40: Трампу пророчат победу на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп, который сейчас оказался под процедурой импичмента, в ноябре 2020 года снова победит на выборах и сохранит за собой пост главы государства. Такое мнение как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские эксперты на презентации аналитического доклада «Международные угрозы-2020. Каждый сам за себя». Согласно их прогнозу, через 10 лет в США придет новая политическая элита, для которой «врагом №1» будет уже Китай, а не Россия.

По оценкам экспертов, американский истеблишмент, оказавшийся после окончания «холодной войны» без идеологических и экономических конкурентов, закостенел и деградировал. Как пояснил доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, праволиберальный консенсус, который сложился в США в последние 30 лет, сегодня терпит крах.

«В последние годы, особенно с приходом Трампа, мы видим, что этот консенсус, который определял внутреннюю и внешнюю политику, который устанавливал правила игры и говорил, как должна работать экономика и общество, разваливается», – подчеркнул Безруков.

Эксперт полагает, что президентские выборы в США, намеченные на ноябрь 2020 года, «несомненно, окажут очень большое влияние на дальнейший ход политических событий». «Мы видим борьбу персоналий, жесткую политическую борьбу, где нет компромиссов. Это очень сильно влияет на эпохальное событие, которое мы ждем. Мы сделали сценарный анализ, отмечая ключевые события, которые повлияют на итоги выборов», – сказал он.

Ключевых факторов, как считают эксперты, два: состояние американской экономики и способность демократов выработать консенсус внутри партии, чтобы выдвинуть на выборы сильного кандидата. «Если не будет глубокого кризиса, демократам будет очень сложно забрать власть в свои руки. Большинство американцев достаточно удовлетворено своим положением», – отметил Безруков.

Он также пояснил, что Демократическая партия не прошла «разбор полетов» после последних выборов, поэтому до сих пор не может консолидироваться. «Если экономика растет, если демократы не приходят к консенсусу, победа Трампа очевидна. Расклад 60% на 40% в пользу республиканцев и Трампа. Наше предположение сейчас, что Трамп сохранит полномочия», – сказал он.

В то же время, авторы доклада пришли к выводу, что кто бы ни пришел к власти на выборах президента США 2020 года, внутренний конфликт элит и «паралич американской политической системы будет продолжаться еще 8-10 лет». «До того времени, когда к руководству страны придет следующее поколение элит», – считают эксперты.

При этом, как отмечается, для нового поколения политиков, выросших после «холодной войны», уже не Россия, а Китай станет проблемой №1.

Как сообщал «Новый День», в конце октября палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте в отношении Трампа. «За» проголосовали 232 конгрессмена, против – 196. Поводом для импичмента стало обвинение в адрес Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот возобновил расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и вероятного противника Трампа на предстоящих выборах.

Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент, однако в Сенате для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов, а республиканское большинство поддерживать импичмент не намерено.

Москва, Мария Вяткина

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