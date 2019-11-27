Жириновский: «Украина поджигает мировую войну, мы ее уничтожим»

Украина сошла с ума и заражает США своим безумием. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, если Киев не остановится, то Москве придется принять меры – «превентивно уничтожить» Украину.

Главный либерал-демократ страны считает, что президента США Дональда Трампа уже злят связанные с Украиной обвинения. Об этом политик написал в своем твиттере. Жириновский сравнил Киев с Берлином 1933 года. «Такой же поджигатель войны», – такую оценку дал он действиям украинских властей.

Лидер ЛДПР при этом напомнил, что Соединенные Штаты – это ядерная держава, и поэтому «Россия не может терпеть такую политику (киевских властей – прим. ред.)». И добавил, что если Украина «не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить».

Напомним, год назад Жириновский, выступая в Госдуме, спрогнозировал войну между РФ и Украиной. Политик высказал мнение, что после украинской войны начнется Третья мировая, а президент Украины выступит в роли Гитлера. Об этом лидер ЛДПР заявил в ходе обсуждения в Госдуме проекта обращения к парламентам стран мира по «украинскому вопросу» в связи с провокацией в Керченском проливе.

Как сообщал «Новый День», в США по инициативе Демократической партии запущена процедура импичмента Трампа. Его обвиняют в том, что он в обмен на военную помощь принуждал украинского президента Владимира Зеленского возобновить коррупционное дело против сына своего главного соперника на предстоящих выборах демократа Джо Байдена Хантера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.19

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